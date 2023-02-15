【行業點睇】國內1月汽車動力電池數據出爐 三甲以外競爭白熱化

最新數據顯示，1月中國動力電池裝車量16.1GWh，按年下降0.3%。從裝車量排名看，寧德時代（深：300750）、比亞迪（01211）、中創新航（03931）依舊位列裝車量排名前三，反而「三甲」之外的名次變動不小，反映第二梯隊企業的競爭相當激烈。



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與去年1月和12月名次相比，寧德時代、比亞迪、中創新航依舊位列1月國內動力電池裝車量榜單前三，分別實現7.17GWh、5.51GWh及0.79GWh裝車量，市佔率分別為44.4%、34.1%、4.9%。與去年1月榜單相比，國軒高科、蜂巢能源、孚能科技等出現名次下滑，億緯鋰能、欣旺達等排名上升。與去年12月榜單相比，欣旺達、孚能科技、瑞浦蘭鈞等出現名次下滑，億緯鋰能、蜂巢能源等排名上升。

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展望後市，專家認為海外市場出貨量表現也會影響到動力電池企業排名。目前第二梯隊動力電池企業裝車量基本以國內為主，但隨着全球新能源汽車增長，北美、歐洲也將發出巨大需求潛力，但海外市場准入門檻較高，這類企業能否順利走出去、完成本土化，存在不確定性。

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責任編輯：林衛