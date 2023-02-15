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【券商點睇】經調整物業EBITDA虧損續收窄 永利澳門基本面復常

股樓投資 11:59 2023/02/15

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據中泰證券報告，永利澳門（01128）去年第四季淨收入為1.9億美元，按年下跌41.6%；博彩收入與非博彩收入為1.6億美元和0.7億美元；經調整物業EBITDA蝕0.59億美元，虧損連續兩季收窄，符合預期。季內，日均營運開支為200萬美元，較疫情前低33.3%。

【同場加映】青姐話：虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

隨着中國於1月8日進一步放寬中外人員出入境措施，日均訪澳內地旅客及日均博彩收入較去年12月錄得顯著增長。該行估計，1月的貴賓廳及中場博彩收入分別恢復至2019年同期的20%及70%，1月日均博彩收入達3.74億澳門元，創疫情以來新高，復甦勢頭也延續至2月。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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此外，管理層透露在未來十年將投資22億美元，其中21億美元為非博彩項目的投資，當中44%歸納為營運開支，餘下為資本開支，預計2023年資本開支為5,000萬至2.2億美元，主要取決於澳門政府對非博彩項目計劃的審批。由於今年春節黃金周的訪澳旅客及博彩收入均錄得積極復甦，該行上調盈利預測，但考慮到永利過往主力發展貴賓廳及高端業務，缺乏豐富的非博彩玩樂設施，將會影響未來向大眾中場轉型的進程。

而且，公司於新一輪賭牌所獲批的賭枱及角子機數目為六大博企中最少，而賭企須預留部分賭枱予海外旅客使用，長遠會影響集團總體博彩收入的恢復高度及增長能力。該行把目標價從6.04元上調至9.98元，惟評級由「買入」下調至「增持」。

【同場加映】溫股知新：調整未完成 復常股最醒

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責任編輯：林衛

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