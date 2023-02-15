【大行報告】高盛：港美息差擴闊受3因素影響、HIBOR將會回升　籲沽恒生並買入兩隻銀行股（附個股目標價）

▲ 【大行報告】高盛:港美息差擴闊受3因素影響、HIBOR將會回升 籲沽恒生並買入兩隻銀行股

本港於2月初未有跟隨美國加息，港元拆息（HIBOR）與美元拆息（LIBOR）息差擴闊，導致港元滙價自去年11月以來，首次於弱方兌換保證水平徘徊，金管局亦連續兩日接錢，周三早上再接149億元。

高盛指，港美息差擴闊主要有3大原因：（1）受季節性效應影響，HIBOR於每年首2個月偏差；（2）2022年最後兩個月資金流入，並可能持續至2023年，變相抑制了HIBOR的升勢，這從金管局的銀行外匯資產頭寸數據可知；（3）當HIBOR或LIBOR處於相對高水平時，HIBOR及LIBOR於首季的息差一般會較大，但隨時間推移則會收窄。

高盛早前調低對今年淨息差的預測，預期今年大型本地銀行的淨息差按年僅增24點子，同期1個月HIBOR則升310點子。

「隨香港銀行體系總結餘逐步減少，加上金管局新一輪的接錢行動，HIBOR將會回升，從而從升銀行股的估值。」

高盛認為，恒生銀行 （00011） 對於HIBOR及淨息差走勢最為敏感，因恒生的港元資產負債表敞口最高，維持「沽售」評級，至於2023年預測股息率達6厘的滙豐 （00005） 及中銀香港 （02388） 則維持「買入」。

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編輯：陳韻妍