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BBC遭印度稅務局搜查辦公室 執政黨批「最腐敗組織」

環球社會熱點 10:49 2023/02/15

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英國廣播公司（BBC）批評印度總理莫迪（Narendra Modi）的紀錄片播出數周後，印度稅務局搜查BBC位於首都新德里及孟買的辦公室。印度執政黨發言人抨擊BBC為「最腐敗組織」，BBC則回應指會與當局合作。

Twitter疑配合印度禁令 封殺BBC莫迪紀錄片 【下一頁】

BBC指印度政府人員搜查辦公室期間，要求部分職員留在現場，但大部分人都已離開。據悉，幾名記者的文件和電話被沒收，辦公室也遭到查封。

印度官員指今次搜查BBC辦公室，是對BBC印度業務作逃稅調查的一部分，並沒收幾個賬戶和財務文件。

執政黨印度人民黨發言人巴蒂亞（Gaurav Bhatia）形容，BBC為全球最腐敗組織（most corrupt organisation in the world），指控BBC作惡意、淺薄和有導向性的報道。

巴蒂亞更聲稱搜查是合法行動，時間安排與政府無關。只要不出惡言，印度會為所有組織提供機會。

Meta將恢復特朗普FB及IG帳戶 警告違規再禁 【下一頁】

BBC則發表聲明，透露正與當局充分合作，我們希望盡快解決有關情況。

BBC批評莫迪的紀錄片《India: The Modi Question》，內容聚焦莫迪，指他放任國内針對屬當地宗教少數派穆斯林的暴力。

紀錄片僅於英國播出，但印度當局一直阻止民眾於網上分享，指紀錄片是具有殖民心態的敵對宣傳和反印度主義垃圾。

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責任編輯：鄭錦玲

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