美報告指俄軍拐走最少6000烏童 安排強制領養及軍事訓練

美國研究組織「衝突觀察家」（Conflict Observatory）發表最新報告，指控俄羅斯在烏克蘭拐走最少6,000名兒童至營地，強行安排他們接受領養及軍事訓練，行動可能構成戰爭罪。

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由美國國務院支持的衝突觀察家周二（14日）發表的35頁報告中，指控俄國政府有系統地拐帶烏克蘭兒童，安排他們入住營地，阻止他們返回烏克蘭及「重新教育」，使烏克蘭兒童成為俄羅斯支持者。

報告指約4分3營地中有向兒童灌輸，以俄羅斯為本的學術﹑文化﹑愛國及軍事教育，目的明顯希望把烏國兒童轉化，為吸收俄羅斯政府版本國家文化﹑歷史及社會的新一代。

報告列出，被拐走兒童年齡屆乎數個月大至最大17歲，被拐走兒童總數未明，但估計將超過6,000名。報告稱不少烏克蘭兒童是在有家長同意下前往俄國營地，原定數日或數周後回家，惟最終被留在營地數月。

報告稱俄國拐帶兒童行動構成戰爭罪，報告內容將可能成為俄國執行大屠殺的證據。

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耶魯大學人道研究院行政總監雷蒙德（Nathaniel Raymond）表明，報告帶來明確警號，直指結果顯示俄國政府整體亦有參與相關行動。

美國國務院批評，非法轉移及驅逐受保護人士違反日內瓦公約（Fourth Geneva Convention）內有關保護平民的條款，直指俄國行動構成戰爭罪。

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責任編輯：吳漢培