【帶你睇盤】屯門已補價兩房居屋　鄰近輕鐵站　3字頭有交易

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對預算不多的準買家來說，屯門居屋是不錯之選。今次祥益地產推薦的屋苑為兆軒苑，屋苑最大賣點是入場門檻低，雖然並非位於區內市中心地段，但勝在鄰近建生輕鐵站，附近有不少食肆，購買日用品亦相當方便。
放盤單位為兆軒苑A座高層2室，實用面積385平方呎，兩房間隔，現叫價380萬元（自由市場價）。從相片可見，單位間隔四正，裝修尚算企理。
|放盤單位
|屯門兆軒苑A座高層2室（物業編號：AN236245）
|實用面積
|385平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|380萬元（自由市場價）最後更新日期：2023年2月15日
|賣點
|企理開揚、有匙即住、低門檻置業、間隔四正
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
https://www.manyw.com/details/?278115
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢