【帶你睇盤】屯門已補價兩房居屋　鄰近輕鐵站　3字頭有交易

對預算不多的準買家來說，屯門居屋是不錯之選。今次祥益地產推薦的屋苑為兆軒苑，屋苑最大賣點是入場門檻低，雖然並非位於區內市中心地段，但勝在鄰近建生輕鐵站，附近有不少食肆，購買日用品亦相當方便。

放盤單位為兆軒苑A座高層2室，實用面積385平方呎，兩房間隔，現叫價380萬元（自由市場價）。從相片可見，單位間隔四正，裝修尚算企理。

放盤單位 屯門兆軒苑A座高層2室（物業編號：AN236245） 實用面積 385平方呎 間隔 兩房 叫價 380萬元（自由市場價）最後更新日期：2023年2月15日 賣點 企理開揚、有匙即住、低門檻置業、間隔四正

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