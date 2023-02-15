【安踏2020】安踏股東搬約90億元持股轉入結算系統、惹沽貨揣測　股價曾跌逾6%

▲ 【安踏2020】安踏股東將8450萬股轉入結算系統、惹股東沽貨揣測

安踏體育 （02020） 周三早上一度跌超過6%，低見101.9元。據聯交所數據資料顯示，安踏體育股東將8450萬股，由實物持有轉入香港中央結算系統（CCASS），令香港中央結算系統流通的股份總數佔已發行股本比例，由截至上周六（11日）的47.39%，升至昨日（14日）的50.5%，舉動惹市場揣測或有安踏體育股東準備沽貨。

以安踏周二收市價約110元水平計，該批股份貨值逾90億元。

據中央證券登記（CCASS）資料，瑞銀在周二持倉突然由4.67%，增至7.75%，持倉約2.1億股，為繼滙豐的17.65%後，安踏的第二大持倉中介者，新增持倉逾8350萬股。由於投資者需透過券商買賣股份，因此大戶將持股轉倉CCASS系統，一般被視為沽貨先兆。

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