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【安踏2020】安踏股東將8450萬股轉入結算系統、惹股東沽貨揣測　股價曾跌逾6%

股市 10:12 2023/02/15

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【安踏2020】安踏股東將8450萬股轉入結算系統　股價曾跌逾6%

安踏體育 （02020） 周三早上一度跌超過6%，低見101.9元。據聯交所數據資料顯示，安踏體育股東將8450萬股，轉入香港中央結算系統，使在香港中央結算系統流通的股份總數佔公司已發行股份、認股權證和單位總數比例，由截至上周六（11日）的47.39%，至昨日（14日）上升3.11個百分點至50.5%；市場揣測或有股東準備沽貨。

據中央證券登記（CCASS）資料，瑞銀在周二持倉突然由4.67%，增至7.75%，持倉約2.1億股，為繼滙豐的17.65%後，安踏的第二大持倉中介者，新增持倉逾8350萬股。由於投資者需透過券商買賣股份，因此大戶將持股轉倉CCASS系統，一般被視為沽貨先兆。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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港股 增持 瑞銀 轉倉 安踏體育（02020） 滙豐控股（00005）
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