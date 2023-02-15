【港股市況】有線寬頻復牌升20%　百度逆市升半成　恒指午後初段跌逾200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，港股平開後向下，半日跌逾200點。恒指輕微高開3點，其後走勢反覆向下，曾跌最多386點，低見20726點，恒生指數半日跌272點，報20840點，跌穿21000點，成交579.7億元。科指跌0.5%，報4307點。ATM向下，跌0.3%至1%，百度 （09888） 逆市升逾3%，安踏 （02020） 跌逾3%，有線寬頻 （01097） 復牌升20%。

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大行報告︰

【大行報告】高盛：港美息差擴闊受3因素影響、HIBOR將會回升 籲沽恒生並買入兩隻銀行股

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：31】超媒體控股 （00072） 升逾45%，高見0.54元，成交261萬元。超媒體旗下商業周刊事業群宣布，成為百度文心一言首批生態合作夥伴。事業群將全面體驗並接入文心一言的智能對話技術能力。

【13：29】綠葉製藥 （02186） 午後跌幅擴至接近一成，低見3.7元，成交近2.8億元。

【13：04】百度 （09888） 升幅擴大至逾5%，高見151.4元。商湯 （00020） 升近3%，高見2.86元。

【13：00】港股午後初段跌約260點，報20851點，科指跌0.6%，報4302點。百度 （09888） 升逾4%，高見150元。

【12：38】【國泰293】受惠「報復式外遊」 國泰航空1月載客破百萬人次、按年增40倍

【12：00】恒生指數半日跌272點，報20840點，成交579.7億元。科指跌0.5%，報4307點。ATM向下，跌0.3%至1%，百度 （09888） 逆市升逾3%，安踏 （02020） 跌逾3%，有線寬頻 （01097） 復牌升20%。

【11：52】百度 （09888） 升幅擴大至逾4%，高見149.7元。

【11：43】恒指中午收市前跌約300點，報20809點，跌304點，科指跌0.8%，報4295點。

【11：31】內地股市向下，上證半日跌0.3%，深證跌0.2%，創業板指跌0.5%。

【11：18】騰訊 （00700） 轉升近0.1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌幅收窄至1%內。

【11：15】百度 （09888） 股價短綫拉升，最新升逾3%，高見148.9元。百度與愛奇藝達成合作，愛奇藝將全面接入百度「文心一言」。

【11：13】華虹半導體 （01347） 績後獲大行上調目標價，華虹股價逆市升逾5%，高見32.1元。中芯國際 （00981） 升0.6%，高見17.22元。

【11：10】【綠色債券】港府發行首筆代幣化綠色債券集資8億元 指導價息率4.05厘

【11：05】恒指最新跌近300點，報20823點，跌290點，科指跌1.1%，報4285點。

【10：45】中資電訊股逆市向上，中移動 （00941） 升0.1%，聯通 （00762） 升0.9%，破頂高見5.87元，中電信 （00728） 升1%。

【10：30】中海外 （00688） 跌逾3%，潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌約3%，龍湖 （00960） 跌逾2%。

【10：27】【異動股】騰盛博藥遭大股東減持 股價曾跌逾32%

【10：18】內險股平保 （02318） 跌3%，國壽 （02628） 跌逾2%。

【10：16】Tesla（美︰TSLA）隔晚升逾7%，造車新勢力個別發展，理想汽車 （02015） 逆市升近1%，蔚來 （09866） 跌0.2%，小鵬汽車 （09868） 跌近3%。

【10：13】【安踏2020】安踏股東將8450萬股轉入結算系統 股價曾跌逾6%

【10：07】三葉草生物 （02197） 升幅擴大至逾7%，高見2.78元。

【10：06】滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 跌逾2%，港交所 （00388） 跌近2%，中移動 （00941） 跌0.3%。

【09：58】恒指跌約300點，跌至約20800點水平，科指跌1.4%，報4271點。

【09：57】美團 （03690） 早段轉跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：52】安踏 （02020） 跌勢略為喘定，最新跌4%報106.1元。根據香港交易所數據，安踏股東將公司8450萬股股份轉入香港中央結算系統。截至2月14日數據，在香港中央結算系統流通的股份總數佔公司已發行股份、認股權證和單位總數的50.5%，上升3.11個百分點。

【09：48】比特幣價格回升，美圖公司 （01357） 股價逆市升逾7%，高見2.42元。

【09：35】恒指跌幅擴至逾200點，報20892點，跌220點，科指跌0.6%，報4303點。

【09：35】三葉草生物 （02197） 逆市再升近4%，高見2.73元。三葉草昨公布新冠疫苗完成首劑接種。

【09：34】大市早段跌逾百點，跌穿21000點。恒指報20993點，跌120點，科指跌0.2%，報4322點。

【09：32】騰盛博藥 （02137） 連日下挫，股價今早再跌2成，低見5.89元。

【09：30】安踏 （02020） 開市後跌幅擴大至逾6%，低見103.3元，李寧 （02331） 跌0.5%，特步 （01368） 升0.5%。

【09：28】安踏 （02020） 股價跌逾3%，開報106.6元，成交8279.5萬元。

【09：22】綠葉製藥 （02186） 折讓近8.3%配股，股價今早低開3.2%。

【09：22】騰訊 （00700） 升近1%，美團 （03690） 升0.6%，阿里巴巴 （09988） 偏軟跌0.2%，有線寬頻 （01097） 復牌升近45%，恒指輕微高開3點，開報21116點，科指升0.3%，報4342點。

【09：14】期指開報21119點，升20點。

【08：44】有線寬頻 （01097） 今早復牌。

【有線寬頻1097】有線：獲政府批准交還收費電視牌照6月1日停播、用戶可保留機頂盒 商經局：有線連年虧損經營困難（第四版）

【有線電視】有線交還收費電視牌照後 電視業務還剩下甚麼？

【有線電視】有線曾賣盤不成兼易手 回憶有線電視過去兩個關鍵時點

【08：36】恒指黑期跌約41點，報21087點，道指期貨跌57點，報34064點。

【07：30】【配股潮】綠葉製藥折讓逾8%配售2.1億股 淨籌近8億元

【07：20】【Morning精點】有線：獲政府批准交還收費電視牌照6月1日停播｜李玟暗示離婚：離開是最好的安排

【06：23】【港元滙價】金管局今晨承接149億港元沽盤 本輪最多 銀行體系結餘跌穿800億（不斷更新）

【06：00】港股ADR收報21135點，升22點。滙豐 （00005） ADR折合報58.43元，較港收市價高0.23元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報380.2元，較港收市價高1.6元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.25元，較港收市價低0.25元或0.2%。

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【07：30】美國最新通脹數據超出市場預期，加上有聯儲局官員發表鷹派言論，長債息撲3.8厘 ，美股如坐過山車，道指受壓曾挫418點後跌幅收窄，納指則轉穩。道指跌156點，報34089點；標指跌1點，報4136點；納指則升68點或0.57%，報11960點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升19點 騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

責任編輯︰梁浩碩