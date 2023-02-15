【港股市況】恒指黑期跌約41點　道指期貨跌57點

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約22點，恒指料開報21135點。滙豐 （00005） ADR折合報58.43元，較港收市價高0.23元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報380.2元，較港收市價高1.6元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.25元，較港收市價低0.25元或0.2%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：14】期指開報21119點，升20點。

【08：44】有線寬頻 （01097） 今早復牌。

【有線寬頻1097】有線：獲政府批准交還收費電視牌照6月1日停播、用戶可保留機頂盒 商經局：有線連年虧損經營困難（第四版）

【有線電視】有線交還收費電視牌照後 電視業務還剩下甚麼？

【有線電視】有線曾賣盤不成兼易手 回憶有線電視過去兩個關鍵時點

【08：36】恒指黑期跌約41點，報21087點，道指期貨跌57點，報34064點。

【07：30】【配股潮】綠葉製藥折讓逾8%配售2.1億股 淨籌近8億元

【07：20】【Morning精點】有線：獲政府批准交還收費電視牌照6月1日停播｜李玟暗示離婚：離開是最好的安排

【06：23】【港元滙價】金管局今晨承接149億港元沽盤 本輪最多 銀行體系結餘跌穿800億（不斷更新）

【06：00】港股ADR收報21135點，升22點。滙豐 （00005） ADR折合報58.43元，較港收市價高0.23元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報380.2元，較港收市價高1.6元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.25元，較港收市價低0.25元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國最新通脹數據超出市場預期，加上有聯儲局官員發表鷹派言論，長債息撲3.8厘 ，美股如坐過山車，道指受壓曾挫418點後跌幅收窄，納指則轉穩。道指跌156點，報34089點；標指跌1點，報4136點；納指則升68點或0.57%，報11960點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升19點 騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

責任編輯︰梁浩碩