【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股　改為增持蘋果

▲ 【股神巴菲特】巴郡上季大手減持台積電 增持蘋果

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）向來以長期價值為投資原則，但罕有地「短炒」芯片代工龍頭台積電ADR（美：TSM）。巴郡最新向SEC提交季度持股披露，大舉減持5177萬股或86%持股台積電ADR，以去年12月底台積電ADR股價74.49美元計，減持貨值38.6億美元。

巴郡於去年11月首度披露持有台積電ADR，於2022年9月底單季大手買入6010萬份台積電ADR，價值約41億美元，並相當於美股組合的1.4%，當時導致台積電股價飆升。

至12月底，巴郡仍有829萬股股台積電ADR，最新貨值達8.12億美元。

隨巴菲特披露「短炒」台積電後，台積電ADR股價盤後跌逾5%，報92.68美元。台積電台股（台：2330）最新跌4%，暫報523新台幣。

蘋果仍是巴郡最大持股

台積電股價去年第4季升約一成，分析認為巴郡可能從中獲利，但台積電股價今年以來累升32%，意味巴郡錯過台積電股價的大幅上升。

除台積電外，巴郡減持美國合眾銀行（美︰USB）、紐約梅隆銀行（美︰BK）、動視暴雪（美︰ATVI）、雪佛龍（美︰CVX）等股份。

巴郡上季增持蘋果33萬股，持股比例升至5.6%，蘋果仍是巴郡最大持股。另外，巴郡首次披露持有建築材料公司Louisiana-Pacific（美︰LPX）股份。

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責任編輯︰梁浩碩

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