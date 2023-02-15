  • 16°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股　改為增持蘋果

股市 10:58 2023/02/15

分享：

分享：

【股神巴菲特】巴郡上季大手減持台積電　增持蘋果

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）向來以長期價值為投資原則，但罕有地「短炒」芯片代工龍頭台積電ADR（美：TSM）。巴郡最新向SEC提交季度持股披露，大舉減持5177萬股或86%持股台積電ADR，以去年12月底台積電ADR股價74.49美元計，減持貨值38.6億美元。

巴郡於去年11月首度披露持有台積電ADR，於2022年9月底單季大手買入6010萬份台積電ADR，價值約41億美元，並相當於美股組合的1.4%，當時導致台積電股價飆升。

至12月底，巴郡仍有829萬股股台積電ADR，最新貨值達8.12億美元。

隨巴菲特披露「短炒」台積電後，台積電ADR股價盤後跌逾5%，報92.68美元。台積電台股（台：2330）最新跌4%，暫報523新台幣。

蘋果仍是巴郡最大持股

台積電股價去年第4季升約一成，分析認為巴郡可能從中獲利，但台積電股價今年以來累升32%，意味巴郡錯過台積電股價的大幅上升。

除台積電外，巴郡減持美國合眾銀行（美︰USB）、紐約梅隆銀行（美︰BK）、動視暴雪（美︰ATVI）、雪佛龍（美︰CVX）等股份。

巴郡上季增持蘋果33萬股，持股比例升至5.6%，蘋果仍是巴郡最大持股。另外，巴郡首次披露持有建築材料公司Louisiana-Pacific（美︰LPX）股份。

【芯片大戰】股神巴菲特、橋水齊買台積電TSMC　巴郡首披露持股、台積電ADR盤前急升11%

【股神巴菲特】巴郡看好日本？　增持日本5大貿易商、擬發行日圓債券

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢    花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

美股 減持 增持 台積電 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【泰國旅遊】泰國自6月起向所有海外旅客徵收35至69元入境稅　料今年可為政府帶來9億元額外收入

下一篇文章

【大行報告】高盛：港美息差擴闊受3因素影響、HIBOR將會回升　籲沽恒生並買入兩隻銀行股（附個股目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有線寬頻1097】有線寬頻復牌高開近45%　獲政府批准交還收費電視牌照6月1日停播、用戶可保留機頂盒　商經局：有線連年虧損經營困難（第四版）
【有線寬頻1097】有線寬頻復牌高開近45%　獲政府批准交還收費電視牌照6月1日停播、用戶可保留機頂盒　商經局：有線連年虧損經營困難（第四版）
【美股收市】儲局官員再放鷹 道指挫156點 長債息撲3.8厘
【美股收市】儲局官員再放鷹 道指挫156點 長債息撲3.8厘
【港元滙價】金管局今晨承接149億港元沽盤　本輪最多　銀行體系結餘跌穿800億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接149億港元沽盤　本輪最多　銀行體系結餘跌穿800億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升19點　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升19點　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【美國經濟數據】美國1月CPI按年升6.4%　高過市場預期
【美國經濟數據】美國1月CPI按年升6.4%　高過市場預期
【有線電視】有線電視一個時代的終結　30年來曾盛極一時
【有線電視】有線電視一個時代的終結　30年來曾盛極一時
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款