▲ 【股神巴菲特】巴郡上季大手減持台積電 增持蘋果

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）公布上季持倉情況。其中，巴郡減持台積電（美︰TSM）至829萬股，減持幅度達86%。要留意的是，喜愛長期投資公司的巴郡，於2022年9月底才首次披露公司在第三季買入6010萬份台積電，價值約41億美元，當時導致台積電股價飆升。

台積電股價盤後跌逾5%，報92.68美元。

台積電股價去年第4季升約一成，分析認為巴郡可能從中獲利，但台積電股價今年以來累升32%，意味巴郡錯過台積電股價的大幅上升。

除台積電外，巴郡減持美國合眾銀行（美︰USB）、紐約梅隆銀行（美︰BK）、動視暴雪（美︰ATVI）、雪佛龍（美︰CVX）等股份。

巴郡上季增持蘋果33萬股，持股比例升至5.6%，蘋果仍是巴郡最大持股。另外，巴郡首次披露持有建築材料公司Louisiana-Pacific（美︰LPX）股份。

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責任編輯︰梁浩碩