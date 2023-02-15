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【配股潮】綠葉製藥折讓逾8%配股淨籌近8億元　股價跌逾3%

股市 09:27 2023/02/15

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【配股潮】綠葉製藥折讓逾8%配售2.1億股　淨籌近8億元

綠葉製藥 （02186） 配股。綠葉製藥公布配售2.1億股，相當於經擴大發行股本的5.6%，配售價為每股3.78元，較綠葉製樂上日收市價4.12元，折讓近8.3%，籌集8億元。綠葉製藥股價今早低開3.2%，開報3.99元，成交36萬元。

公司預期配售事項所得款項淨額為7.9億元，約30%用於產品的營銷及商業化，包括擴大中樞神經系統領域的市場及營銷團隊，以支援LY03004及LY03005的商業化；30%用於在海外進行開發中產品（包括LY03003、LY03005、LY03010 ）以及其他正在開發的產品的臨床試驗；20%用於償還集團在12個月內到期的債務；約20%用於一般企業用途。

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢    花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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【抽水潮】基石藥業低開4%　折讓8.8%配股　淨籌約3.9億

【配股潮】康寧傑瑞製藥低開2%　折讓9.5%配股　淨籌近3.8億元

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 綠葉製藥（02186） 配股 配售
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