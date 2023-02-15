【配股潮】綠葉製藥折讓逾8%配股淨籌近8億元　股價跌逾3%

▲ 【配股潮】綠葉製藥折讓逾8%配售2.1億股 淨籌近8億元

綠葉製藥 （02186） 配股。綠葉製藥公布配售2.1億股，相當於經擴大發行股本的5.6%，配售價為每股3.78元，較綠葉製樂上日收市價4.12元，折讓近8.3%，籌集8億元。綠葉製藥股價今早低開3.2%，開報3.99元，成交36萬元。

公司預期配售事項所得款項淨額為7.9億元，約30%用於產品的營銷及商業化，包括擴大中樞神經系統領域的市場及營銷團隊，以支援LY03004及LY03005的商業化；30%用於在海外進行開發中產品（包括LY03003、LY03005、LY03010 ）以及其他正在開發的產品的臨床試驗；20%用於償還集團在12個月內到期的債務；約20%用於一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩