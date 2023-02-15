中芯手機佔晶圓收入降至不足3成 料下半年產能利用率上升

內地晶圓代工大廠中芯(00981)近日在Ａ股投資者平台表示，一季度毛利率下降主要受兩個因素影響，主要是訂單量減少導致產出下降，第二是折舊增加。全年來看，隨著整體經濟形勢復甦，市場回暖時，公司預計很多新訂單可能來自像特殊存儲等大宗產品，但是這類產品的價格會比較低。當市場恢復到兩年前的水平時，由於整體產能增加，所以價格可能不會恢復到之前的水平。考慮到這個因素，下半年公司產能利用率即使可能提升，但毛利率不會恢復那麼多。

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中芯表示，去年手機類佔公司總晶圓收入的27％，電子類佔總晶圓收入的23%，兩者加起來共佔晶圓收入的一半。但此前，手機約佔晶圓收入的35%至45%，這意味手機行業下降非常嚴重，消費也下降了很多。中芯表示，公司代工業務很大部分來自手機和消費。等到手機佔比恢復到35%左右，消費恢復到28%到30%左右。屆時，公司的產能利用率肯定會達到90%左右，主要還是看這兩個領域。

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