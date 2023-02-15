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【企業搶人才】UNIQLO及GU香港員工再獲加人工 辦公室及前線店舖員工加幅最高達24% 大學畢業生起薪點上調至$25500

理財智慧 09:23 2023/02/15

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全球服裝零售商 UNIQLO 及 GU 在繼母公司迅銷集團早前公佈日本薪酬回報策略後，緊接地於香港宣佈作出薪酬調整，以保持公司在全球人力資源上的競爭優勢, 同時為香港吸納更多優秀人才及加速個人發展。
 

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

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為持續保持人力資源上的競爭優勢及回報員工對公司業務發展的貢獻，UNIQLO及 GU作出薪酬調整，包括辦公室和前線店舖員工，加薪幅度最高達24%，調整於2023 年 2 月起的薪酬生效。以前線店舖員工為例，入職起薪點增幅接近10%；按業務貢獻、個人發展及管理才能等表現，店長職級淨收入可達年薪百萬港幣；而透過專為大學畢業生而設之 UNIQLO Management Candidate (UMC) 及 GU Management Candidate(GMC) 計劃入職的員工，起薪點上調至25,500元。
 

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

UNIQLO 及 GU繼 2018年及2021年調整香港整體及部份僱員的薪酬後，是次再度希望藉薪酬調整為契機，驅動全員改變工作方式，在追求提供優質客戶服務的同時與世界接軌，蛻變成為少數精銳的精英團隊，並獲得等同適當國際標準的薪酬待遇。


除調整薪酬外, UNIQLO 及 GU 亦將於 2023 年 9 月 1 日起大幅上調店舖員工可享有之法定假期日數至每年 17 日，與公眾假期看齊，照顧員工身心健康。


為配合業務發展，UNIQLO 目標於未來六個月在香港增聘 300 名前線的店舖員工，GU 近期亦有增聘計劃。而每年兩次的 UMC 及 GMC 招聘亦會繼續進行，公司會為入職員工提供全面和集中的培訓，培育新一代年青僱員能迎接挑戰, 目標在最短期內成為店長後到海外發展或在港繼續以高速成長為目標成為集團的經營者。
 

UNIQLO 及 GU指，視員工為公司寶貴的資產，會繼續優化以集團工作方式為目的的人事制度，讓每位員工都能發揮潛能，為集團進一步發展作出貢獻。

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責任編輯：陳詠妍

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