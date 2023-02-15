【旅遊消費】旅遊澳門調查　港人愛美食與休閒娛樂活動

▲ 一項調查顯示，不少港人對澳門美食與休閒娛樂活動感到興趣。（資料圖片）

除了賭業，不少港人對澳門美食與休閒娛樂活動感到興趣。Visa昨（14日）發布《Visa消費者支付取態研究4.0︰旅遊消費洞察—澳門報告》，對大中華區消費者進行調查，旨在了解他們到訪澳門意向及旅遊目的。

報告揭示，中國內地和香港消費者，是澳門兩大主要訪澳旅客來源，而品嘗澳門餐飲美饌是他們的首要旅遊目的。香港消費者對澳門的休閒娛樂活動感興趣，內地消費者則傾向訪澳參與社交聚會和購物。

Visa香港及澳門業務發展總經理梁普寧表示︰

隨着澳門放寬入境旅遊限制，以及有序推出一系列吸引旅客的措施，澳門立即再次成為旅遊熱點，重新展現世界旅遊休閒中心的魅力。

隨着澳門將會迎接更多入境旅客，該報告亦揭示新興旅遊3大趨勢。

1）大灣區旅遊活力再現︰澳門擁有龐大優勢迎接大灣區旅遊業復甦所帶來的機遇。平均約70%的中國內地、香港和澳門受訪者表示，有興趣在大灣區展開「一程多站」旅遊。此外，優質購物體驗、一程多站旅遊及一小時生活圈，都是吸引中港澳消費者關注大灣區發展的關鍵因素。

2）報復式旅遊消費湧現︰目前澳門兩個最大旅客來源地的消費者，訪澳旅遊意慾已顯著回升。有計劃外遊的45%中國內地及33%香港消費者表示，願意每月撥出20%或以上的家庭收入作為外遊預算。

3）休閒、身心療癒體驗需求增加︰疫情過後，旅客所期望的旅遊方式及行程內容已產生變化。平均44%中港澳消費者認為清潔和衞生，是未來旅遊時最關注的因素；緊隨其後是身心療癒（39%）、當地購物（32%）及一生難忘體驗（30%）。

責任編輯：蕭寶玲