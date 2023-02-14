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【儲局官員】巴金：1月通脹數據符合預期　高利率需要維持一段長時間　

宏觀解讀 22:55 2023/02/14

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美國最新公布1月CPI按年升6.4%，雖然較12月6.5%為低，但高過市場預期6.2%，反映通漲回落速度正變得緩慢。美國里士滿聯邦儲備銀行行長巴金（Thomas Barkin）受訪時表示不希望通脹持續，故有必要在較長時間維持高利率，坦言上世紀70年代的教訓就是當局不能過早放棄高利率。

巴金指1月通脹數據大致符合預期，只是通脹的慣性和持續性將遠超聯儲局預期，表明不希望通脹持續下去。另外，他認為上個月的就業增長高於預期，也是一個頗大的意外。

他坦言上世紀70年的教訓就是讓當局不要過早放棄高利率，故有必要在較長的一段時間維持高利率。因為通脹風險較經濟風險更嚴重，但認為需要一段時間才能將通脹回復到2%的目標水平。

巴金指出如果通脹持續，仍有可能會加息，一切取決於數據，但一定會對數據做出反應，對利率的看法取決於通脹走勢。他又提到如果通脹穩定下來，當局可能不會在終端利率（Terminal Rate）「走得太遠」，又指對他而言，政策上做得太多的風險，較做得太少的風險更大，表現稍為偏鴿。

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編輯：葉志偉

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