▲ 有Tesla員工計劃發起工會行動 斥「厭倦被當作機器人對待」、部份人工作時不敢去廁所

有Tesla(美:TSLA)員工計劃發起工會運動。據外媒報道,紐約州Tesla公司的員工向創辦人馬斯克(Elon Musk)發電郵表示,正在準備成立工會,以尋求更好的薪酬和工作保障,並尋求減少生產壓力。

報道引述屬於自動駕駛部門的Tesla員工表示,Tesla通過監控來追踪員工在每項任務上所花費的時間,以及每天活躍工作的程度,這導致部份員工在工作時不敢去廁所。

有正在籌組工的成員指,「人們已厭倦被當作機械人對待(People are tired of being treated like robots)」。

據報,電郵亦要求公司訂立一套限制反工會策略的原則。馬斯克和Tesla人力資源主管並未回應。

編輯:袁諾曦