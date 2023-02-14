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新加坡再派錢 成年國民最少獲3千（第二版）

環球經濟金融 22:28 2023/02/14

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新加坡副總理兼財長黃循財周二（14日）公布新一份財政預算案，2020年推出後備受注目的現金津貼計劃，規模加碼至96億坡元（約567億港元），約290萬名成年國民將額外獲派300至650坡元（約1,773至3,842港元），令5年獲派累計金額介乎700至2,250坡元（約4,137至13,298港元）。

李顯龍政府同時增加一次性生活津貼，年薪少於10萬坡元（約59萬港元）而擁有少於一個物業的21歲以上國民，可獲介乎200至400坡元（約1,182至2,364港元）。這意味大部分成年國民於今次預算案中，獲派最少500坡元（約2,995港元）。

因應消費稅今年加1個百分點至8%，中低收入家庭獲得的消費券金額今年由500增至700坡元（約4,137港元），明年再加至850坡元（約5,024港元）。

面對持續下跌的生育率，新加坡決定大幅提供相關補貼。其一，每名新生子女額外獲得3,000坡元（約1.8萬港元）補貼，即補貼額增至最少1.1萬坡元（約6.5萬港元），第三胎以上補貼額則增至1.3萬坡元（約7.7萬港元）；其二，2024年開始，新生子女的父親有薪侍產假由2周倍增至4周。

對於40歲以下有年幼子女的年輕家庭，政府同時增加房屋方面的資助。其一，抽中組屋的機會將會增加；其二，首次購買4房或以下二手組屋的資助，由5萬增至8萬坡元（約47.3萬港元），5房或以上則增加1萬至5萬坡元（約29.6萬港元）。

為了填補上述措施的額外開支，新加坡選擇向富人開刀，增加豪宅、名車及煙草的相關稅項。其中，150萬坡元（約887萬港元）以上物業的買家印花稅，增加1個百分點至5%；300萬坡元（約1,773萬港元）以上物業更加2個百分點至6%，預計加稅將影響當地15%的住宅物業。

此外，2025年起，跨國企業的實際稅率亦會提高至15%。

新加坡政府預計，2023財年總赤字為4億坡元（23.6億港元），佔國內生產總值（GDP）的0.1%，故今次預算毋需動用儲備，但將減少應急基金餘額至60億坡元（354.6億港元）。

責任編輯：嚴智勇

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財政政策 生育 黃循財 財政預算案 補貼 侍產假 印花稅 新加坡

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