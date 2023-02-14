新加坡再向國民派錢 多招齊出谷生育

新加坡副總理兼財長黃循財周二（14日）公布新一份財政預算案，近年最受注目的現金津貼計劃規模增至96億坡元（約567億港元），每名成年國民獲派300至650坡元（約1,773至3,842港元）。家庭獲得的消費券金額今年亦增至700坡元（約4,137港元），明年再加至850坡元（約5,024港元）。

面對持續下跌的生育率，新加坡決定大幅提供相關補貼。其一，每名新生子女額外獲得3,000坡元（約1.8萬港元）補貼，即補貼額增至最少1.1萬坡元（約6.5萬港元），第三胎以上補貼額則增至1.3萬坡元（約7.7萬港元）；其二，2024年開始，新生子女的父親有薪侍產假由2周倍增至4周。

對於40歲以下有年幼子女的年輕家庭，政府同時增加房屋方面的資助。其一，抽中組屋的機會將會增加；其二，首次購買4房或以下二手組屋的資助，由5萬增至8萬坡元（約47.3萬港元），5房或以上則增加1萬至5萬坡元（約29.6萬港元）。

為了填補上述措施的額外開支，新加坡選擇向富人開刀，增加豪宅、名車及煙草的相關稅項。其中，150萬坡元（約887萬港元）以上物業的買家印花稅，增加1個百分點至5%；300萬坡元（約1,773萬港元）以上物業更加2個百分點至6%，預計加稅將影響當地15%的住宅物業。

此外，2025年起，跨國企業的實際稅率亦會提高至15%。

新加坡政府預計，2023財年總赤字為4億坡元（23.6億港元），佔國內生產總值（GDP）的0.1%，故今次預算毋需動用儲備，但將減少應急基金餘額至60億坡元（354.6億港元）。

責任編輯：嚴智勇