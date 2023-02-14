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沙田第一城三房4年升值36.8萬　連使費實質「平手離場」

股樓投資 20:20 2023/02/14

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近日二手交投回升，蝕讓個案減少，沙田第一城近日錄得實質上「平手離場」個案，世紀21奇豐袁麗詩表示，新近錄得沙田第一城成交，單位為28座高層D室，實用面積688平方呎，屬三房一廳間隔，座向東北市區景，單位放盤3個月，開價930萬元，微減13.2萬元，減幅僅1.4%，以916.8萬元成交，實用面積呎價13,326元。

 

據了解，原業主於2019年1月以880萬元購入上址，持貨4年至今沽售，帳面僅僅獲利36.8萬元離場，單位期內升值4%，但扣除釐印費等轉售成本，實質上屬「平手離場」。

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 沙田 沙田第一城 世紀21 私人屋苑

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