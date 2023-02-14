▲ 【新股IPO】內地最大貨運APP維天運通 通過上市聆訊

內地數字貨運平台維天運通已通過上市聆訊，海通國際為獨家保薦人。去年首9個月收入按年增0.7%至47.1億元（人民幣，下同），淨利潤減少92.7%至370萬元，完成託運訂單貨車司機數目按年少12.9%至117萬名。

維天運通指，集團業務收入由數字貨運業務及貨運平台服務組成。集團貨運服務的託運方，負責選擇運力資源，並完全控制運輸過程，去年首9個月貨運服務收入按年2%至45億元，訂單按年少14%至120萬份。

集團亦為貨運平台服務代理人，由託運方自行選擇運力資源，集團不會完全控制運輸過程，去年首9個月收入按年減少8.8%至2.31億元，平台訂單數目按年少3%至620萬份。

集團已完成3620萬份托運訂單

截至去年9月底，集團為1.16萬位託運方及270萬名貨車司機提供服務，平台上完成了總計逾3620萬份託運訂單；完成交易結算運費總額（包含增值稅；即線上GTV）為273億元，以此計算，維天運通為中國最大數字貨運平台。

維天運通預期，集資額將作進一步升級並加強其數字貨運業務；推廣、營銷及廣告接觸新客戶，如線下交易會，線上廣告及線下交易會等活動；開發新服務；為生態系統協同發展探索機會；擴大卡友地帶及卡加車服。

App於2020年底曾因違反處理用戶信息下架

集團指出，旗下App曾2020年12月在若干主要App平台停止下載，工信部的下屬機構中國信息通信研究院處聲稱集團或違反關於隱私的有關條例及法規，因卡友地帶App及與App掛鈎的若干第三方軟件開發工具包被發現存在不當收集及處理用戶信息（如在App初次運行時未經用戶授權便收集用戶設備的MAC地址）。為應對有關暫停，集團採取詳細措施以提升我們在隱私保護方面的合規狀態。經全面整改後，針對卡友地帶App的停用處理已於2021年1月解除。集團中國法律顧問認為，因此次App暫時下架而遭受進一步行政處罰的風險為低。鑒於上述因素及中國法律顧問的觀點，董事認為此次App暫時下架並非重大或系統性事件。

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記者：宋佩恩