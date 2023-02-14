【百度9888】百度收購 醫療商業解決方案服務商GBI

內地媒體報道，科網巨頭之一的百度(09888)日前已完成對全球領先一站式醫療信息化數據提供商GBI的併購，以此開啟「AI＋醫療大數據智能化全鏈條洞察」的新紀元。為全球製藥、醫療器械、CRO、醫療投資等企業用戶打破傳統商業模式，實現從「立項研發、管線規劃、市場准入到商業化落地」的全鏈「數智化」轉型，推動中國醫療健康事業的高質量發展。

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百度方面則表示，本次收購完成後，GBI將成為百度大健康事業群（HCG）的重要助力和關鍵增長引擎。百度HCG與GBI的強強聯手，預示著中國醫療健康產業將邁入一個新紀元，以人工智能技術打破數據的邊界，顛覆醫療行業傳統模式，賦能各個醫療行業的參與者。

另外花旗發表報告指，百度已策略性投資在人工智能近10年之久，因此對集團即將推出類似聊天機械人ChatGPT的產品「文心一言」並不感到意外，相信「文心一言」建基於集團在2019年時發布的知識增強大模型。該行予其美股(美：BIDU)「買入」評級，目標價176美元。

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