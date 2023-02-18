【智能的士】 日本的士增加靜音模式、温暖模式　平板電腦直接揀

▲ 日本的士運營商三和交通（Sanwa Kotsu）近日擴充的士智能服務項目，增加了靜音以及調整車內溫度的模式。

搭的士理論上是最舒適的點對點交通服務之一，可以擺脫了自己導航和駕駛的壓力，也保證有位置可以坐定定，比在擁擠的地鐵或巴士上有更多私人空間。然而，搭的士也包括一個潛在的「尷尬現實」，如果遇上健談的司機的話，就算是疲累、忙碌翻閱筆記中，或是沒有心情閒聊，也隨時難以放鬆。

日本的士運營商三和交通（Sanwa Kotsu）就表示理解情況，因此近日就擴充的士智能服務項目，增加了靜音以及調整車內溫度的模式，乘客只要透過的士上的平版電腦選擇模式即可。如此一來，再也不怕勉強又尷尬地與司機聊天。

該的士運營商早年已推出「龜速的士」，讓乘客透過平版選擇慢速模式指示司機，不再突然加速或者煞車，服務更榮獲了2014年Good Design Award大獎。當乘客坐上龜速的士時，就會看到一個面向後排座椅的觸控式屏幕。在左上角，就是該標誌性服務「龜速的士模式」（タートルタクシーモード）；屏幕左下角是一個標記為「サイレントモー」或「靜音模式」的按鈕；右上角是溫暖模式（あったかモード）的按鈕，該按鈕要求開啟暖器或提高其溫度，如果想要更涼爽的冷氣，就可以按右下方的Chilly Mode（ひんやりモード）。

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此外，以往坐上的士之後，就難以好像坐巴士或地鐵轉車時，可以經過自動販賣機或便利店買水飲。該運營商也有考慮到乘客可能會在車程中覺得口渴，因此還提供服務，讓他們可以點選以100日元價格購買一枝水。

三和交通的士主要在東京神奈川縣運營，設有靜音模式以及其他觸控式屏幕的的士就是由東京郊外的車庫提供。如果在都道府縣邊界線旅行，也有可能發現到該款智能的士。

責任編輯：張寶燕

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