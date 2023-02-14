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【富途FUTU】富途推美股夜盤服務　24小時無間斷買賣美股

股市 19:05 2023/02/14

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本港投資者近年開始更多參與美股，現時普遍有美股買賣的券商，在本身美股交易時段外，部分亦會提供盤前及盤後交易服務。但富途（美：FUTU）最新公布，推出全港獨家美股夜盤交易時段，令該行客戶可24小時買賣美股。

本港投資者可朝9晚5買賣美股

富途數據顯示，盤前和盤後的總交易次數等同盤中（即美股正正式交易時段）交易次數的18%，而交易總金額則等同盤中總金額為15%。而在今年1月少於20日的交易日內，於美股非交易時段平台上最受關注的美股其單頁點閱率（PV）更逾146萬次，反映客戶對美股非交易時段有很大的需求，故推出新服務。

該行應用程式顯示，夜盤交易時段亦即投資者可在本港時間早上9時至下午5時（冬令時間，即美東時間晚上8時至凌晨4時）買賣美股，結合以往已有的盤前及盤後交易，變成24小時均可買賣美股。

首批約30隻股份推夜盤功能

公司指，在推出美股夜盤時段交易的初期，會先於部分美股上推進此功能，並會持續添加到不同美股上。而第一批合共30多隻先推行此新功能的美股，是綜合市場流動性及收集了該行客戶意見而篩選。

富途證券創辦人李華表示投資者一直對美股非正式交易時間的渴求十分熾熱，我們明白到新增美股夜盤新功能重要性；於是與合作商Blue Ocean全面提升全港交易美股的體驗，接連全球的美股投資者，多維度完善整個美股交易平台。

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編輯：葉志偉

港股 美股 富途（美：FUTU）
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