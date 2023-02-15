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【情人節】菲市長連續3年派福利 單身5年返工3倍日薪

環球社會熱點 09:05 2023/02/15

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今年情人節為周二（14日），相信不少情侶當日仍然要工作。菲律賓一名市長十分體貼單身員工，只要單身夠5年的員工返工，當日便可獲3倍日薪，今次更是市長連續3年派單身情人節福利。

【情人節】凱特當眾詐型 估威廉王子唔會送花示愛 【下一頁】

奎松省（Quezon）的General Luna市長Matt Florido表示，旗下公務員單身滿5年，在情人節當日工作便可獲3倍日薪。自稱打出娘胎便單身的Florido表示，知道單身員工在情人節心情差，自己十分理解他們的感受。

Florido稱單身員工在情人節不會收朱古力及鮮花等禮物，為讓他們感受到有人關心及愛護，因此決定發放3倍日薪予單身員工。其他單身時長較短員工亦獲雙倍日薪，或者選擇當日放有薪假。

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據悉，市政府共289名員工中，37人經審查後獲3倍日薪。符合資格者只需回答自己單身時長﹑分手原因及為何仍然單身，即可通過審查。最大年齡合資格者為一名64歲員工。

Florido指當地只是小城市，大家「熟口熟面」，根本無法隱藏，審查過程亦不需過於嚴格。Florido更自掏腰包，向當天需要加班工作的單身員工派發2.8萬菲律賓披索獎金（約4,010港元）。

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責任編輯：吳漢培

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