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英薪酬增長續輸通脹 失業率維持低位

環球經濟金融 18:16 2023/02/14

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英國國家統計局（ONS）公布最新勞動力市場數據，失業率維持在低位的3.7%。民眾薪酬雖然有增長，但仍然追不上高企的通脹率。當地去年下半年因罷工損失的工作日數更創下1989年後新高，接近250萬日。

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ONS周二（14日）公布最新數據中，2022年最後一季的失業率繼續維持低位，穩定在3.7%。非經濟活動人口由21.7%輕降至21.4%，即更多人投身勞動力市場，有助紓解人手不足，惟數字作比疫情前20.4%低。

英國私營領域員工去年尾季平均加薪幅度為7.3%，公營或公務員則為4.2%，兩者與第4季平均達雙位數的通脹率仍有明顯差距。調整通脹後，排除獎金後的一般薪金增長由6.7%跌至4.2%，總收入亦由5.9%下調至2.8%。

同時，12月因罷工損失的工作日數為84.3萬日，為2011年11月後單月最高。2022年下半年總損失日數達247.1萬日，創下1989年後新高。ONS指出，工作日數損失主因為鐵路及皇家郵政工人罷工。

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ONS經濟數據總監摩根（Darren Morgan）指出，交通及通訊業仍是最受罷工影響行業，但12月工作日損失不少來自醫療行業。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）回應最新數據，指在困難時期失業率仍能維持接近歷史低位，反映英國勞動力市場有充足韌力。他稱幫助英國民眾薪酬進一步提升的最佳辦法，便是持續政府今年通脹減半方案。

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責任編輯：吳漢培

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