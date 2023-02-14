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【情人節禮物？】UNIQLO及GU香港加人工　大學畢業生計劃25,500元起薪

商業 18:10 2023/02/14

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企業能否以「加人工」回報員工貢獻，向來是打工仔最關心的其中一件事。UNIQLO及GU早前分別於2018年及2021年調整UNIQLO及GU香港的僱員薪酬，今年再在今（14日）情人節公布加人工好消息。UNIQLO及GU香港的辦公室、前線店舖員工，是次的加薪幅度最高達24%，調整於2023年2月起的薪酬生效。

店長職級年薪達百萬港幣

UNIQLO及GU指，為持續保持人力資源上的競爭優勢及回報員工對公司業務發展的貢獻，是次再度作出薪酬調整。以前線店舖員工為例，其入職起薪點增幅就接近10%。另按業務貢獻、個人發展及管理才能等表現，店長職級淨收入可達年薪百萬港幣。

此外，透過專為大學畢業生而設的UNIQLO Management Candidate（UMC）及GU Management Candidate（GMC）計劃入職的員工，起薪點上調至25,500港元。

9月1日起　每年法定假期增至17日

除調整薪酬，UNIQLO及GU亦將於2023年9月1日起大幅上調店舖員工可享有之法定假期日數，增至每年17日，表示「與公眾假期看齊，照顧員工身心健康。」

UNIQLO擬增聘300名前線員工

為配合業務發展，UNIQLO目標於未來六個月在香港增聘300名前線的店舖員工，GU近期亦有增聘計劃。

每年兩次的UMC及GMC招聘亦會繼續進行，該公司表示，會為入職員工提供全面和集中的培訓。為培育新一代年青僱員迎接挑戰，目標在最短期內成為店長後到海外發展或在港繼續以高速成長為目標成為集團的經營者。

責任編輯：張寶燕

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