【多圖】KOKO ROSSO示位陪你睇　雪山木屋設計概念展簡約清新

會德豐地產旗下藍田新盤KOKO ROSSO示範單位曝光，是次開放3個示範單位，涵蓋不同户型。其中連裝修經改動示範單位以第6座18樓B單位為藍本搭建，實用面積468平方呎，設計師將單位打造成一間睡房和一間書房設計，睡房與廳房同向，眺望維港海景。單位設計以雪山上的木屋chalet為靈感，故用色上以簡約清新的木色系為主調。單位客飯廳方正實用，擺放L型梳化仍然空間感十足。露台用途廣泛，設計師加入層架可擺放盆栽及酒，浴室設有窗戶以增強採光及通風。

6座18樓B單位

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另外開放以7座18樓F單位為藍本搭建的1房交樓標準示範單位。實用面積308平方呎，料適合首置人士，及單身上班一族。客廳兩邊均配備電視插座及電插座，擺放傢俬更靈活，單位廚櫃及浴室鏡櫃加入玫瑰金色金屬邊飾面。廚房配備紅酒杯架及平板電腦架，方便住戶下廚同時觀看影片和翻閲食譜。

7座18樓F單位

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此外，以6座18樓A單位為藍本搭建的交樓標準示範單位，實用面積489平方呎，為兩房連梗廚設計，料吸引換摟客及小家庭。睡房與客廳同向，坐擁相同方向的維港景色。樓與樓之間的高度達3.15米，展現非凡空間感。

6座18樓A單位

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