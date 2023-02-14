【有線電視】新聞總監關慧玲：有線新聞繼續擴軍、這正是一個新起點　有線寬頻CEO：交還牌照是延續近年改革方向

▲ 【有線電視】新聞總監關慧玲：有線新聞繼續擴軍、如常運作 這正是一個新起點

有線寬頻 （01097） 向政府交還收費電話牌照，旗下有線新聞及有線財經媒體集團總經理、新聞及資訊總監關慧玲向有線新聞員工發信表示，「有線新聞」是香港第一條24小時新聞頻道，因應近年環球及本地媒體市場結構急速改變，集團已交還旗下有線電視收費電視牌照並獲得批准，但這並不代表「有線新聞」這個品牌已完成歷史任務。

更能集中資源做好有線新聞的內容

關慧玲指，在交還收費電視牌照後，相信更能集中資源做好有線新聞的內容。而「有線新聞」會繼續擴軍，有線新聞今後繼續如常運作，同事如常返工，衷心希望把「有線新聞」這個品牌，推廣至更廣大的觀眾群。

她認為，這正是一個新起點，「有線新聞」將以免費電視形式，透過能覆蓋99%香港人口的大氣電波，不同的新媒體平台，以至港鐵車箱，把新聞內容在76「HKIBC香港國際財經台」、77「HOY TV」、及78台「HOY資訊台」帶給更多觀眾，繼續發光發熱，而78台「HOY資訊台」啟播後，多個新聞節目將會添食，《全世界睇住》會推出澳洲篇，《主播視角》4月會推出第二季，更計劃陸續推出多個新節目。

有線曾賣盤不成兼易手 回憶有線電視過去兩個關鍵時點【下一頁】

關慧玲又指，位於中環新世界大廈的4000方呎全新攝影廠早前剛投入服務，荃灣總部攝影廠亦已翻新，顯示集團對「有線新聞」的全力支持，未來會繼續以新思維去將不同資訊帶給觀眾，並稱已做出了成績及達到KPI。

CEO：集團發展媒體業務一個重要的里程碑

有線寬頻行政總裁黃思遠內部信則指，「今次決定，是集團發展媒體業務一個重要的里程碑」，交還收費電視牌照是延續集團近年改革的方向，繼續向前邁進，尤其是近年本地免費電視市場出現結構性轉變，為後來者提供機會，希望進一步集中資源，把握免費電視發展機遇。

黃思遠稱，下一步會繼續發展有線電視建立的重要品牌，例如「有線新聞」及「有線18台」，以中央廚房模式製作高質素內容供給免費電視頻道和多媒體業務，並要提升節目內容質素及製作新節目，包括籌備開拍電視劇、拓展與國際夥伴的合作計劃；同時要配合新世代觀眾習慣，部分有線電視節目內容將遷至網上平台，集團亦會加強投資多媒體平台。他強調，未來工作只會更多元化，因此集團需要更靈活調配資源、不同業務部門之間需要更緊密合作，以提高媒體業務的資源使用效率。

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