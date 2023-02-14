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【加人工】UNIQLO及GU香港宣布加薪、最多加24%　9月起法定假期增至17日

股市 18:01 2023/02/14

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UNIQLO及GU香港宣布加薪、最多加24%　9月起法定假期增至17日

迅銷 （06288） 旗下UNIQLO及GU繼在日本調整薪酬後，在香港也跟隨步伐。UNIQLO及GU香港宣布加薪，以及於今年9月起上調店舖員工的法定假期日數至每年17日，與公眾假期看齊。

UNIQLO及GU香港的薪酬調整範圍包括辦公室和前線店舖員工，加薪幅度最高達24%，調整於今年年2月起生效。以前線店舖員工為例，入職起薪點增幅接近10%；按業務貢獻、個人發展及管理才能等表現，店長職級淨收入可達年薪百萬元。

至於透過為大學畢業生而設的UNIQLO Management Candidate（UMC）及 GU Management Candidate（GMC）計劃入職的員工，起薪點上調至25,500元。

另外，為配合業務發展，UNIQLO目標於未來6個月在香港增聘300名前線的店舖員工，GU近期亦有增聘計劃。而每年兩次的UMC及GMC招聘亦會繼續進行。

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編輯：袁諾曦

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