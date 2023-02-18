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【迎戰ChatGPT】翻譯更方便！　Google Translate提升AI及機器學習技術　改進5大功能

科技 10:00 2023/02/18

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ChatGPT成全球熱話，Google近日亦正努力迎頭趕上，推出Bard AI 智能聊天機械人以及為Google翻譯（Google translate）提升人工智能（AI）及機器學習技術！是次Google Translate主要改進了5大功能，將新增33種不同國家語言，針對流動裝置加入手勢操作，擴大網頁與圖片翻譯等功能。

Google表示，Google translate新功能會在未來幾星期內推出，率先支援英文、法文、德文、日文和西班牙文。

  • 手勢切換翻譯語言

新版本Google translate推出後，只要壓住主畫面翻譯語言按鈕不放，就可以透過上下滑動來快速切換最近使用的語言。

  • 提升翻譯易讀及關聯程度

利用動態字體，能讓Google翻譯輸入過程自動顯示相關字詞及翻譯，連同翻譯結果呈現也更容易閱讀。

  • 新增33種多國語言翻譯

新增語言包括夏威夷文、拉丁文、印尼巽他語、盧森堡文、巴斯克語、科西嘉語、苗文、庫德語等，亦可以離線下載方式，作離線翻譯。

  • AI技術增強圖片翻譯功能

Google表示功能進步歸功於AI，能利用機器學習技術即時分析Google translate圖片文字，視覺及感受都會更自然，還能維持照片背景細節。惟注意功能僅支援6GB RAM以上Android裝置。

Google translate網頁版也允許取得更多圖片內容翻譯方式。

  • 自動分析前文後理，更貼近原意

最後一項重大更新就是，在AI技術加持下，Google translate能夠理解前文後理，令翻譯更貼近原文意思。同時可更正確使用詞彙、當地用語或適當的單字來進行翻譯。

責任編輯：張寶燕

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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