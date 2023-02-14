【Elon Musk】馬斯克被指有意收購曼聯 出價預計最少達45億英鎊

馬斯克新搞作不斷，繼收購twitter之後，這位富豪近日又傳出將會加入曼聯的賣盤戰。曼聯現時的班主格拉沙家族在去年11月表示願意出售曼聯，標價高達45億英鎊，至今為止有2個潛在買家，分別為英國首富拉傑夫及卡塔爾國王塔米姆。而外媒近日報導馬斯克正密切留意曼聯的賣盤情況，隨時加入戰團。

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事實上，馬斯克過往也曾表明自己從小便是曼聯球迷，在往年便曾在社會網站上聲稱自己將會收購曼聯，儘管其實澄清自己只是開玩笑，但他亦補充如果要收購一枝球隊，那麼一定是曼聯。除此之外，他亦有被捕捉觀看曼聯現場比賽的記錄。

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而在競爭對手方面，有意競投的卡塔爾國王塔米姆目前是巴黎聖日耳門（PSG）班主之一，但根據歐洲足協規例，同一財團完全控股的兩家球會不能同時出現在同一個歐戰賽場，即若曼聯和PSG同時獲得歐聯或歐霸參賽資格，則其中一隊需要退賽，以防止利益衝突，因此有可能成為他收購曼聯的阻礙。而另一位拉傑夫則是跨國化學企業Ineos集團的董事長，同時手中握有瑞士、法國兩隻職業球隊，並資助F1等多種體育競技賽事。

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撰文：鄭日棱