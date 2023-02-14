▲ 【大行看法】高盛資管：對環球股市表現正面 看好四大主題

縱然宏觀環境未明朗，但經濟韌力較預期高，高盛資產管理國際成熟市場主管Alexis Deladerriere對今年環球股市表現正面，預期到年底可上漲約15%。高盛指，投資主題除了短期內圍繞中國重啟，也要留意科技、醫療保健，及可持續發展等長綫概念。

Alexis Deladerriere解釋，從基本面而言，與該行有份投資的企業會談後，發現不如市場預期糟糕，故認為企業基本面仍然強勁，並預期今年不會出現大範圍的衰退。從估值來看，今年通脹在高基數效應下將會放緩，意味各央行在收緊貨幣政策上，一定程度變得溫和，這利好資產估值，料股權風險溢價亦會收縮。

他又指，不可低估中國重啟帶來的影響，預期積壓需求較歐美強勁，內地人儲蓄率亦高企，這些將有助中國經濟。

投資上，他指，各國關注氣候變化，認為投資者應關注在這前題下有關的科技競賽。另外，隨千禧世代（millennials）成為主要購買力，消費模式轉變所衍生出的機遇也值得留意。

對於日本政府向國會提名植田和男擔任日央行行長，Alexis Deladerriere相信，日本現行政策不會有大改變，但隨通脹向上，預期日央行在未來幾個季度將會停止放寬政策。

高盛資管在香港註冊的零售基金總數達到16隻 ，本地個人投資者可通過9間分銷商認購高盛資產管理的基金。

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編輯：袁諾曦

