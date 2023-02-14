KOKO ROSSO周四開價　部分一房折實價低於600萬

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下藍田新盤KOKO ROSSO預計周四公布首張價單，涉及不少於80伙，將涵蓋項目提供的一房、兩房開放式廚房及梗廚戶型。部分一房單位折實價有機會低於600萬元，吸引市區客上車。周四晚上率先安排指定人士參觀示範單位，現時已有逾1,000人登記預約。其後計劃周末對公眾開放示範單位，同日開始收票，最快料於下周末展開銷售，成今年首個市區推售項目。首輪銷售不排除推出項目特色單位作招標出售。由於是次期數的特色戶面積不算大，料呎價高於3萬元，現時已截獲約10組準買家查詢。

而項目查詢客中有約兩成投資客、一成為內地客。見入場金額，一及租金回報不俗，過往期數單位呎租約45至50元，回報接近3厘。而項目接近現樓，預計關鍵日期為明年6月中，距今不足17月。

對於港鐵小蠔灣項目流標，黃光耀指集團一向根據對項目評估的價錢入標，是次項目規模龐大，發展時間頗長，大約7年時間，且要負責港鐵站相關建設，增加整體費用。認為市場忽略上述要素，才會覺得發展商出價太過保守。未來集團會有興趣繼續留意項目，及考慮入標，亦觀望政府會否將項目分拆推出。而對於近期項目接連流標，黃光耀認為，流標狀況主要出現於大型地皮上，始終市況雖然緩緩恢復，但後市走勢仍需觀察。其實一眾發展商對競投中小型地皮還很積極。

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