【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格

業主為80後，首次置業選址於大埔翠林閣一座低層，單位面積為485平方呎，全屋以沉實及輕奢華風格為主，設2房一廳。業主與太太兩人共住，亦比較好客，經常會邀請朋友借宿一宵，故此主人房及客房亦有兩種設計風格，全屋裝修豪花約68萬元。

LCM Interior Design Ltd.設計師Kan Lam表示，是次設計的難度，在於單位原有橫樑太多及高低不一，故此設計師由玄關開始，做了假天花以連接半開放式廚房，以圍身板及天花一直廷伸至大廳的一致感，而彷雲石紋地磚，配襯的效果亦深得業主的歡心。為了整體視覺更統一，大廳亦新增天花燈槽，可以營造出焗光效果，即燈光照上天花，天花反射燈光，營造向外散發出的效果。由於業主鍾情沉實及輕奢華風格，故此在設計地台時，採用大塊雲石紋地磚，牆身以沉穩木紋作圍身，配搭金屬條子及雲石紋牆身，以不同的弧形綫條延伸空間感並統一大廳的格調。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式 : 【見下頁】

主人房及廚房大變動

全屋最大的改動是廚房及主人房，改為半開放式廚房的同時，又需要阻隔油煙，故此設計師採用半開放式設計，當趟摺窗關起時可以阻隔油煙，打開後亦方便上菜，更可增加空間感。而廚房的牆身配合大廳的沉穩色系，也採用雲石紋磚。另一個最大的改變是主人房，由於空間有限，但因為業主及太太二人需要較多的掛衣空間，故此設計出多功能衣櫃及褲架迎合業主要求，多功能衣櫃可用作擺放領帶、飾物、掛褲等，主人房牆身採用布紋質感的圍身板，間段的雲石紋可與大廳互相呼應。浴室廁櫃採用大弧位設計，可以提高實用性亦大大增加空間感，而蜂窩鋁天花亦現時下的一片片鋁天花不一樣，整體連貫及整齊。

由於業主經常招呼親朋好友借宿一宵，在房間方面故意做出與大廳相反的效果，房間用淺藍色櫃配以櫃門花線索色牆紙等簡潔色調，整體用色輕盈，讓客人住得舒服自在。

【青姐話】回吐？嘔吐？

裝修費用：

清拆項目：29,000元

水電項目：7,3600元

鋁窗工程：60,000元

泥水項目：137,000元

木器項目：90,000元

油漆項目：42,400元

傢俬項目：210,000元

雜項工程：36,000元 總額：678,000元

*資料由LCM Interior Design Ltd.提供

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮