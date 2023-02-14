【有線電視】有線電視一個時代的終結　30年來曾盛極一時

▲ 【有線電視】有線電視一個時代的終結 30年如何由盛轉衰？

有線寬頻 （01097） 旗下有線電視於1993年6月獲發收費電視牌照，同年10月31日啟播。有線電視開創了24小時新聞，同時90年代的有線體育，一舉找下四大聯賽（英超、意甲、德甲、西甲）的轉播權，改變了一代人的睇波習慣，亦打響了有線的旗號，而有線亦憑藉英超轉播刺激用戶增長，但將有線推至高峰是2002年有線取得世界盃獨家轉播權，高峰時訂閱客戶高達逾110萬名。

球迷付費收看聯賽的意識薄弱

有線於2009年推出高清電視服務，為首家推出高清的電視台。不過，隨電訊盈科 （00008） 旗下Now TV出現，跟有線搶奪足球賽事轉播權，不少有線客戶亦「過檔」至Now TV。

不過，對有線來說，最致命一擊還是互聯網資訊迅速膨脹，令市民收看電視的習慣改變，加上網上直播足球的途徑增加，球迷付費收看聯賽的意識薄弱，有線電視客戶數目持續倒退。截至去年6月，有線收費電視客戶僅餘68.3萬。

有線曾賣盤不成兼易手 回憶有線電視過去兩個關鍵時點【下一頁】

隨收費客戶數目大減，加上足球聯賽的轉播費不斷上升，有線電視出現財政困難，有線電視亦由九倉 （00004） 易手至遠東發展 （00035） 大股東邱達昌，及後再轉至新世界發展 （00017） 大股東鄭家純手上。

記得邱達昌向鄭家純出售有線寬頻股權時，曾稱自己在入主打理有線後，公司現金流得以打平，「鄭生接棒，若能更上一層樓，有線明天會更好」。

如今有線收費電視熄燈，為應對傳統電視的挑戰，有線與同業的一樣，推出OTT平台，謀求新出路，後續且看有線OTT及免費電視業務未來如何發展。

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