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金正恩愛女首登北韓郵票 金與正地位恐動搖

環球社會熱點 08:05 2023/02/15

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北韓近日發行迎郵票，紀念新導彈試射成功。領袖金正恩的愛女金朱愛首次成為郵票人物，地位相信繼續上升。南韓傳媒分析指出，金正恩胞妹金與正的地位因金朱愛出現面改變。

北韓閱兵疑曬新武器 金正恩打扮似足阿爺 【下一頁】

北韓郵票社周二（14日）公開，將在周五（17日）發行的「火星-17」洲際導彈試射成功紀念郵票。金主愛首次在郵票亮相，成為其中5款紀念郵票人物之一，身旁均有父親金正恩與「火星-17」導彈。

當中一張以金氏父女為中心的郵票上，寫著「向全世界展示不敗核強國威嚴」及「向全世界展示北韓的戰略﹑絕對力量」等宣傳標語，明顯宣揚北韓的核實力。韓聯社報稱，北韓內部近日開始有偶像化金朱愛，甚至要求同名民眾改名。

    點擊圖片放大
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金正恩次女軍宴合照位居正中 被指或成北韓接班人 【下一頁】

韓聯社亦指出，任勞動黨中央委員會副部長金與正現時地位有明顯變化。分析指閱兵儀式中，一名疑似金與正的女子站在軍隊後方，與金朱愛在電視畫面中和金正恩親密互動有顯著差距。

有人認為金朱愛出現使金與正地位下跌，但南韓統一部官員堅持需謹慎，認為金與正地位是否有變化屬未知之數，但可以肯定北韓集中注意力在扶持金朱愛。

另有分析認為，金與正被安排在遠離金正恩的地方現身閱兵儀式，顯示她可能被視為與「白頭山血統」嫡系有距離。

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責任編輯：吳漢培

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