【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資料日本央行第四季加息　日圓屆時或升至120、兌港元見6.5算

日本政府正式提名植田和男（Kazuo Ueda）為下一任日本央行行長，日本財務省前高級官員、有「日圓先生」之稱的榊原英資預期，在植田領導下，日本或會收緊貨幣政策，在第四季度加息，料日圓屆時會轉強，日圓兌每美元或升至120水平，每百日圓兌港元約見6.5算。

榊原英資表示，從目前預測來看，日本國內通脹上升速度有機會加快，如果當地經濟發展過熱，植田和男可能不會再繼續放鬆政策，而轉變為收緊貨幣政策，料植田有機會在10月至12月之間採取行動，屆時日圓將會受惠，兌美元滙價或由現水平約132，升至120附近。

他又提到，日本「肯定」退出了通縮，未來一段時間物價升幅可能在2%左右，故日本央行或會先暫停寬鬆貨幣政策，然後逐步邁向緊縮。

相關文章：

【大行看法】貝萊德調低日股評級至減持 日本央行將改變超寬鬆貨幣政策、推高全球資產收益率

【日圓走勢】日本政府提名植田和男為下任日本央行行長、每百日圓兌港元徘徊5.9算 料任內結束超寬鬆貨幣政策

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？恒指兩萬關能守住？

編輯：葉志偉