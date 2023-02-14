【職場資訊】「電子病假紙」3月6日推出 增兩大功能

醫院管理局宣布下月6日推出電子醫生證明書，除了方便查閱而且可配合智慧醫院發展，完善遙距診症流程，有助提升病人滿意度。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，電子醫生證明書樣式與傳統以人手簽署的醫生證明書相似，分別在於前者以電子簽署，並設有電子版本。電子醫生證明書自動儲存在手機應用程式HA Go的「我的紀錄」，方便隨時查閱，病人也可以此申請病假，又或用作到診的醫療證明。

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電子證明書也附有加密二維碼，掃描該二維碼連結醫管局網站，輸入病人姓名和病假日期，便可核實證明書是否醫管局發出。醫管局鼓勵病人日後轉用電子醫生證明書，但此階段仍會為病人列印電子簽署的醫生證明書。李立業表示，推出電子證明書的目標之一，為逐步減少發放纸本證明書，病人可提出只需要電子證明書。

他又說，現時醫生若透過遙距方式為病人診症，醫生證明書仍須郵寄或由病人親身領取；電子醫生證明書推出後，病人在診症後可即時收到，有助提升病人體驗，完善遙距診症流程。

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責任編輯：陳玉蓮