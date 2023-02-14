【有線電視】有線曾賣盤不成兼易手　回憶有線電視過去兩個關鍵時點

▲ 【有線寬頻1097】有線曾賣盤不成兼易手 回憶有線電視過去兩個關鍵時點

有線寬頻 （01097） 將會交還收費電視牌照予政府，並將全力專注於免費電視。媒體業務一直是有線寬頻主要收入來源，但隨互聯網、手機及平板等移動裝置崛起，以及電視競爭更激烈，收費電視的經營愈來愈困難，導致有線寬頻連年虧損，公司曾經歷賣盤及易手。

九倉 （00004） 於1993年獲發收費電視牌照，同年10月九倉有線電視啟播，其後九倉於1999年底成立有線寬頻集團。雖然有線電視最輝煌時曾獲高達逾100萬名用戶，但好景不常，用戶數及後持續下跌，截至2022年6月底，收費電視用戶已收縮至68萬名。

2017年：九倉不再注資 易手至永升

有線寬頻自2008年起連年虧蝕，並多次傳出賣盤，到2017年，公司宣布賣盤告吹，當時大股東九倉亦表明不會再注資，加上收費電視牌照5月底屆滿，令到有線電視出現「熄燈」危機。

九倉主席吳天海當時表示，有線過去8至9年都處於虧損狀態，考慮到有線電視中短期轉虧為盈的機會偏低，加上資金流疲弱，決定在資金承擔期滿後，九倉不再給予新的資金支持。

同年，有線寬頻獲新投資者永升接手。永升大股東為新世界發展 （00017） 主席鄭家純及其家族旗下周大福企業，其次為遠東發展 （00035） 主席邱達昌及富力地產 （02777） 創辦人李思廉。

2017年4月，有線寬頻宣布以每三股供五股，每股0.21元，集資7.04億元。由於九倉表明不會供股，供股包銷商永升便取得有線控制權。

在永升入主後，邱達昌出任有線主席，有線亦採取了一系列的轉型。

2021年：邱達昌及李思廉退出 鄭家純接棒

到了2021年11月，邱達昌以1.48億元向新世界發展主席鄭家純出售永升的24.5%股份；李思廉也以6090萬元，向鄭家純出售永升16%股份，計及鄭家純手上及周大福企業持股，持有永升股權升至86%。同時，邱達昌由有線主席調任副主席，退出公司日常營運。

當時邱達昌表示，在入主打理有線後，公司現金流得以打平，「最少由熄燈到可能熄燈，現在打平就絕不熄燈，鄭生接棒，若能更上一層樓，有線明天會更好。」

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