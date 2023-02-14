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金管局再出手捍衛聯匯　日銀總裁提名已成定局

宏觀解讀 16:41 2023/02/14

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自本月初美國就業經濟數據造好，美債息隨市場對聯儲局加息的預期走高，美元重返強勢令港元再回到於弱方保證7.85水平附近徘徊。金管局購入42億港元沽出美金以捍衛聯繫匯率，是上年十一月以來首次干預，銀行體系結餘跌至918億港元。筆者認為，港元疲軟的主要原因在於港元流動性相當充裕。先前中國重新開放的政策方向帶動大量外資流入中國和香港資產，一些投資者可能會在盤整期間先行獲利，但暫時將現金停泊在港元市場。在銀行體系結餘下降至合理水平前，估計港元將持續走弱。

另一方面，市場最近重點關注日本央行總裁人選，政府爆冷提名現為大學教授，前日本行政策委員會委員植田和男執掌日本銀行。植田被視為一位立場中性的學者，因此有望能助日本找到溫和退出超寬鬆政策的方法。相關報導一出，日元隨即升至130位置，及後植田對記者表示正目前需要維持寬鬆，經投資者消化後日元回吐至132左右。筆者認為，提名人選從大熱的寬鬆支持者雨宮變為中性的植田，很可能反映岸田政府傾向尋求政策轉變，甚至有可能推向政策正常化。一些大型機構投資者已將部分資金抽離日本風險資產，以避免突然的政策轉變。由於植田離開央行多年，市場難以估計其理念或最新立場，加上市場先前對指名雨宮的期望落差，投資者將需重新尋找合理價格，短期內市場將難免出現一些波動。投資者可於本星期的日本貿易和產業數據中尋找日圓走勢的方向。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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