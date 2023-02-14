【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

其他股評時段:

00:20 恒指現悶市格局

04:00 今周恒指應徘徊20600至20800點

05:50 調整傾向未完成

08:20 今晚CPI開獎

13:00 美金轉強 影響性大

16:40 復常股可炒3大階段

17:15 00520 呷哺呷哺

20:10 觀望內地人投資港股安排

22:15 01097 有線寬頻

24:40 00823 領展房產基金

28:45 02269 藥明生物

31:40 07226 XL二南方恒科

33:20 01880 中國中免

34:20 09926 康方生物

35:50 01929 周大福

38:10 03868 信義能源

40:15 03899 中集安瑞科

47:10 02338 濰柴動力



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription