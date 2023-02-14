▲ 【電動車充電股】天寶擬於惠州及墨西哥開設新廠房 暫未有加價計劃

本地老牌電源解決方案供應商天寶集團 （01979） 主席兼行政總裁洪光椅指，為應對各地客戶需求，早已於匈牙利及越南設廠作「雙線發展」，以降低關稅及運輸成本。天寶將計劃於墨西哥設生產基地，預計下半年會有進展，或租貸方式進入該市場。內地方面，惠州正拓建新廠房，預期研發能力強，將有助價單提升。

洪光椅表示，電動車充電技術的功率轉換、充電速度及零件本地化均需改善。現時集團充電功率50W至1000W，最高峰值為60A，80A及100A，可作家用及工業的多用途。以80A為例，45分鐘可充滿一輛Tesla（美：TSLA） Model 3；便攜式500W儲能箱，則相若16個10000mAh的充電寶。

集團公共及投資關係高級經理彭華伙則表示，對去年充電樁產量感滿意，預期未來將有爆發性增長，暫未有加價計劃，但預期工資及能源價格今年將持續增加，而在自動化驅使下，員工由約1萬名減至8000名。

天寶指，電動車電源佔業務一定比例，洪光椅預計去年及今年亦有增長，看好中國電動車發展較其他國家快，每年銷售800多萬部電動車，對充電樁有一定需求，而內地客主要購買充電樁模組及儲能系統產品。

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記者：宋佩恩