【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭央行下周加息0.5厘

▲ 花旗料下周三新西蘭央行加息半厘。

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新西蘭央行將於下周三（2月22日）議息，花旗的專家料紐央行今次將放緩加息，只加0.5厘；去年11月紐國重手加息0.75厘，令目標利率至4.25厘。不過，港銀仍搶閘加紐元定期存款息，中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 皆於元旦伊始大幅提高7天年息；招商永隆頻頻全面調升短中長息，3個月及半年的年息重上3厘大關；大眾銀行今天（2月14日）加半年期0.1厘至3.2厘。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，新西蘭今次或加息50點子，第二季再加25點子至5厘。

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綜觀商品貨幣，加拿大於1月25日只加0.25厘，加央行於今年首次議息後突放風擬暫停加息。相反，澳洲於上周二（2月7日）議息後卻明言擬再加息冀遏通脹，一度刺激澳元反覆抽高至0.7關；滙市中人遂關注紐央行對加息後向的前瞻看法。

廖嘉豪在3大商品貨幣中，繼續明言最看好澳元，主因有4：（1）今年下半年中國經濟復甦；（2）聯儲局政策可能轉向，對風險資產有利；（3）澳洲當地通脹下降，導致澳元實際收益率上升；（4）與其他央行相比，澳洲央行支持經濟增長的總體立場，或利好澳元。

廖嘉豪預期，未來3個月澳元見0.68，半年至1年上試 0.74，兩年長期目標挑戰0.76；紐元同期依次序報0.62、0.66及0.67；加元3個月內料為1.4，未來半年至1年重上 1.3，長線目標價1.25。

高息榜：

紐元今天報0.63，短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜估計未來兩周纽元兌美元報0.628到0.6372；兌港元的支持位在4.92，阻力區在5.02。華僑銀行經濟師謝楝銘補充，澳洲儲備銀行突放鷹，皆因最近提高今年底的通脹預期，由3.8%上調至4.3%，數據凸顯市場切忌放鬆對CPI的警惕，加息周期還未結束；對鄰國新西蘭或有啟示。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪