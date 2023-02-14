【渣打2888】渣打續攻亞洲中東高增長地區 未正面回應第一阿布扎比銀行收購意向

渣打(02888)亞洲區行政總裁洪丕正受訪時未有正面回應第一阿布扎比銀行收購意向，只稱集團在59個市場持有經營牌照、網絡獨特，未來會繼續發展亞洲和中東區內高增長國家市場。渣打日前表示，第一阿布扎比銀行重申目前並無對可能要約收購渣打集團進行評估。渣打周二收報62.25元，上升0.5%。

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洪丕正亦表示，訪問中東行程期間，與當地的大型基金及油公司晚宴，對方表示對亞洲，特別中國很感興趣，但對於香港的優勢就不太了解。他指出，中東地區近年大力發展非石油經濟，對5G、大數據等需求正在上升。而中國資金池目前仍未完全與世界接軌，全球資產配置於中國的佔比只有大約3％，至於中東主權基金配置於中國的佔比亦都偏低。他相信，隨著香港深化互聯互通機制，將會吸引更多跨國企業，包括中東企業來港集資，又預期全球資金未來10至20年將持續流入中國。



他又指出，中國近月持續開放下經濟前景轉趨樂觀，本土消費亦有增加，但目前仍處年初，海外資金流入中國的後續走勢仍須視乎內地經濟能否持續復甦。至於當地房地產市場，則仍未出現復甦，期望第二至三季時，有關需求能夠逐步出現恢復趨勢。

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