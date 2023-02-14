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《紐約重案組》童星疑濫藥27歲亡 淪落露宿者收容所

環球社會熱點 17:05 2023/02/14

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共有12季的經典美劇《紐約重案組》（NYPD Blue）首集在1993年播出，深受觀眾歡迎。劇中童星梅傑斯（Austin Majors）亦因劇集變得廣為人知，惟近日突然傳出死訊。據報梅傑斯上周於加州露宿者收容所離世，年僅27歲。有指他因濫藥身亡，驗屍報告料將在數個月後完成。

英女星陳年訪問掀爭議 自稱19歲時被鼓勵同里安納度約會 【下一頁】

梅傑斯一共參演7季的《紐約重案組》劇集，當中他飾演美國男星Dennis Franz出演的主角Andy Sipowicz兒子Theo Sipowicz，他更憑著劇中表現獲獎。梅傑斯其後大學就讀於南加州大學（University of Southern California），主修電影及電視製作，副修音樂製作。

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美國八卦新聞網站《TMZ》報道，梅傑斯已於上周六（11日）在洛杉磯一間露宿者收容所離世，享年27歲，並指他生前疑似攝入可致命份量的類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）。

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梅傑斯屍檢料已於周一（13日）完成，但最終報告料需數個月後才出爐。梅傑斯家人發表聲明確認死訊，形容梅傑斯是一個有友善、聰明且有才華的人，非常熱愛演藝生涯，並為之感到驕傲。聲明亦指，家人為梅傑斯感到自豪，並會永遠懷念他。

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責任編輯：李俊儀

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