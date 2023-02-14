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【公關大娜移@iM網欄】魔鬼與天使作怪 公關舉步維艱

名人薈萃 16:45 2023/02/14

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《給十九歲的我》一石捲起千層浪，人人誅之而後快，張導演和英華管理層註定是這場輿論戰的輸家。有些對壘具備先天性的強弱方劃分，譬如學校與學生、成人對小孩、醫生和病患、地產代理及客戶、大企業與小員工，兩方若爆發了事故，扶助弱小是必須的，往往贏得更多的關注量和掌聲。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

以地產代理界為例，代理一旦發生交易失當的新聞，大眾下意識傾向相信消費者，形象良莠不齊的代理通常備受質疑。航空公司爆發工潮，勞方控訴工時長、人工奀，高高在上的企業代表極難取信於觀眾。同樣，在醫療事故中，醫護人員十居其九遭到譴責，病人的預設是無辜的。

這種魔鬼與天使的二元劃分，令公關工作舉步維艱，此刻張導若想聘請公關拆彈，很多人都耍手擰頭，即使投入二百萬分的誠意來化解戾氣，也是白忙一場。這場危機已大而化之，不再屬於英華、張婉婷及學生的範圍，持份者牽涉到全港市民。唯有謙卑、低調和退讓，讓時間進行修覆，直至等到下一個新鮮的議題取而代之。

公共關係乃趁勢操作的行業，最忌逆勢而行，倘大勢已去，仍執迷不悟，便事倍功半，甚至弄得遍體鱗傷。皮草、牛肉、香煙、烈酒，在健康風潮和環保意識抬頭的當下，還在公關廣告上大灑金錢，猶如逆水行舟，予人日薄西山之感。

聲譽敗壞的政客及商賈常敲公關的門，特朗普與前妻Ivana離婚時，請公關在報章為自己臉上貼金。英國皇后卡米拉當年還是「第三者」身份時，也要公關塗脂抹粉，換上新顏，重新出發。有所為有所不為，若遇上名聲狼藉的人物，好像華爾街垃圾債券大王Boesky、巴拿馬毒梟諾烈加、菲律賓前總統馬可斯遺孀艾美黛，利比亞強人格達費⋯⋯基於與道德悖離甚遠，即便出天價亦無公關敢接。

理想的公關之道：既要深思道德尺度，進而提出合乎道德、為客戶提升形象以謀利，且為大眾謀福的多贏策略。

同場加映：【溫股知新】調整未完成  復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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