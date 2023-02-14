【Good Food,Good Mood@iM網欄】香港首間米芝蓮 星級印度餐廳New Punjab Club

以前提起印度菜，我們會想起重慶大廈或自助餐的咖喱corner，總有種「唔出得廳堂」的錯覺。隨着New Punjab Club及Chaat的出現，我們開始知道原來印度菜都可以幾貴，仲可以好好食！Chaat之前已經寫過，今次來到位於中環雲咸街的New Punjab Club，嚐嚐香港首間勇奪米芝蓮一星殊榮的餐廳究竟有幾特別。

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點菜後先食花生，作為餐前小吃非常稱職，加入洋蔥、辣椒及芫荽等調味，辛辣惹味，又脆又香口，送酒一流。

因為在Chaat吃印度前菜「Chaat」的印象非常好，故也想試試這裡的Samosa Chaat。把炸薯仔、炸麵條、紅蔥頭及石榴籽等食材撈埋一碟，辣中帶甜，蠻開胃的。

看見每枱也放着一份牛奶麵包，心想一定是這裡的名物，便也點了一份。應該是我自己在侍應講解時無留心「聽書」，上桌時除了麵包，還附帶一份羊肉醬，醬上有一座酷似卡樂B薯條的小山丘，香脆可口，羊肉醬味濃，塗抹在麵包上一起吃非常對胃，令我念念不忘。

我是芝士控，看見「泥窟烤芝士」便躍躍欲試；芝士烤得乾身，亮點是旁邊的粟米酸乳酪及紅菜頭青瓜沙律，芝士一定要配着醬汁一起吃，效果會大大不同。

在印度餐廳看見西班牙紅蝦有點意想不到，加上侍應力推，便點了幾隻試試。其實這食材基本上無得輸，只要火喉控制得宜便成功了大半，當然這次也沒有失準，蝦肉剛熟，重點是蝦頭的蝦膏，濃稠甘香，「啜」得一乾二淨。

其中一道主菜是「泥窟烤海鱺魚」，甫上桌便覺得那魚鰭氣勢十足，魚肉用海鹽、蒔蘿及辣椒醃過，肉質嫩滑肥美，魚皮卻烤得香脆，不錯！

友人說來New Punjab Club不得不吃招牌菜「泥窯烤羊架」；羊架來自澳洲，以香料醃製48小時，在燒烤前再醃第二次，用高溫的泥窯烤至焦香，肉質仍然juicy，不負招牌菜之名。

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另外還點了「印度奶油咖喱雞」，並以印上餐廳logo的「印度烤餅」及「薯仔沙律」作伴。老實說這款理應簡單而美味的料理着實有點平平無奇，印度烤餅直情令人失望，薯仔沙律的味道也沒有賣相般吸引，算是整晚的敗筆。

幸好最後的「印度拉茶」挽回不少分數，香濃解膩，在微冷的日子喝一杯暖在心頭。

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