【妙談護匡樂齡@iM網欄】音樂治療：多聽舊歌可緩減長者認知障礙？

前陣子大熱日劇《First Love初戀》中的一首主題曲，喚起了不少人廿多年前的回憶，也在劇中喚起了女主角失去了的記憶。筆者想起自己年老的爸爸，也曾試過在聽60年代的歌曲時喚醒了一些感覺，回想到當年生活的情景，激起大大小小的回憶。

原來，我們在人生中一些重要時期所聽過的音樂，在多年後重聽時，往往能帶領着我們回到聽見音樂當下的那段時光，毫不費力地提取以為失去了的「回憶」。這正正是「音樂治療」的其中一環，利用音樂喚醒舊時回憶，以緩減腦退化及對抗早期認知障礙。這絕對是個行之有效的持續性治療方案。

所謂「音樂治療」，是根據臨床和研究考證去使用音樂，以達到治療的目的，是專職醫療的一種，它能有系統地為有需要的人解決或舒緩心理、生理、行為和認知等問題，包括：情緒、減壓、溝通、社交、痛楚舒緩等等。註冊音樂治療師會依據心理學或腦神經學為基礎，以個人為中心，從社交心理的角度利用音樂協助長者。根據參加者不同能力調節活動的內容，從而令每位參加者都能主動地參與。

根據《精神健康檢討報告2017》，本港患有認知障礙症的病者多達100,000人。患者會感覺到自己的記憶力慢慢衰退，為自己不能記起的事情及身體功能退化而感到不安及哀傷，引發負面情緒與行為困擾患者的家人，影響他們的健康和生活質素。

研究發現，音樂可促進多巴胺分泌，刺激控制情緒的大腦區域而令人放鬆和獲得情感滿足。而度身訂造的音樂治療，可幫助認知障礙患者減輕抑鬱和行為問題，加強社交和情緒表達。精心舖排的音樂活動，能為長者帶來正向的經歷，啟發和正面改變他們的內在思想，繼而把這些改變轉化到生活層面上，以助其個人發展。這些音樂活動包括：

在老歌中重溫昔日情懷，在奏樂中抒發個人感受，得到共鳴，從而減少緊張、抑鬱、焦慮及其衍生行為；

合唱及合奏，可減低孤單感，並如樂團般分工合作，各展所長，互補長短，成為與人溝通的新渠道

音樂律動，是音樂治療中的一種技巧，特別適合認知障礙症患者。只需要簡單隨着音樂的節奏做動作，活動肌肉，便可以提供動力和誘發正面的情緒，以促使患者專注並完成合適的運動。

音樂同時亦提供一個平台，給予患者恰度的刺激，讓他們與照顧者共享快樂，獲得放鬆和休息。長期參與，可大大促進他們的健康和生活質素，從而減輕照顧者的重擔與壓力。

雖然人們普遍認同及欣賞音樂藝術，唯「音樂治療」在香港社區暫未普及，且現時在香港執業的註冊音樂治療師數目不多，在推廣及使用上仍然有很大的進步及實踐空間。筆者認為上述的「音樂治療」活動，在周詳的計劃下是可以非常生動及十分有意義的，因不會加劇病情或有其他負面作用，實踐上亦相對安全，是個可行的途經去幫助認知障礙人士及照顧者改善生活質素。相關機構應多作這方面的推廣考慮，為認知障礙症患者及樂齡人士帶來更多支援。

作者_周慶生（Adam）簡介： Guardman®護匡 品牌創辦人，以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

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